今季限りでリヴァプールを離れることになった左サイドバックのアンドリュー・ロバートソン。チームに加わったのは2017年のことだが、若い頃のロバートソンは決してエリート街道を歩んできた選手ではなかった。クイーンズ・パーク、ダンディー・ユナイテッド、ハル・シティでプレイし、リヴァプールには800万ポンドの移籍金で加入。当時ロバートソンのことを知っていた人はそこまで多くなかったかもしれない。しかしロバートソンの