アトレティコ・マドリードが、チェルシーに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャ（27）の獲得に興味を持っているようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。ラ・リーガでは最終節を残して4位に位置し、コパ・デル・レイでは準優勝、チャンピオンズリーグ（CL）ではベスト4と今季も無冠に終わったアトレティコ。クラブのスポーツディレクターを務めるマテウ・アルマニー氏は今夏に守備強化を画策しているという。守備陣に2選手を加え