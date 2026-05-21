22年ぶりとなるプレミアリーグ制覇に沸いたアーセナル。しかしクラブOBであるレイ・パーラー氏は、早くも来季へ向けた補強について考え始めている。来季はプレミア連覇を目指すシーズンとなり、今季はまだチャンピオンズリーグ決勝の戦いも残している。来季はプレミアとCLの両方で連覇を狙うシーズンになるかもしれない。いずれにせよ、複数コンペティションを戦っていくために補強は必要だ。英『FourFourTwo』によると、パーラー