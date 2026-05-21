アストン・ヴィラはUEFAヨーロッパリーグ決勝でフライブルクと対戦し、3-0と快勝。今季の同大会を制した。ヴィラにとって44年ぶりとなる欧州メジャータイトルだ。『talkSPORTS』は、44年前といえば熱烈なヴィラサポーターとして知られるウィリアム王子が生まれ、オジー・オズボーンがコウモリを噛みちぎっていたと伝えている。昨年惜しまれながら亡くなったヘヴィメタルの帝王オジーもまた、地元バーミンガムのクラブとしてヴィラ