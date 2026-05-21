NVIDIAが拡散モードと自己回帰モードを備えたAIモデル「Nemotron-Labs-Diffusion」を発表しました。Nemotron-Labs-Diffusionは拡散モードと自己回帰モードを組み合わせることで高速かつ高品質な応答が可能とされています。nvidia/Nemotron-Labs-Diffusion-14B · Hugging Facehttps://huggingface.co/nvidia/Nemotron-Labs-Diffusion-14BMost language models only generate one token at a time.We just released Nemotron-La