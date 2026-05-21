元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が21日、自身のXを更新。不機嫌な雰囲気で周囲を困らせる「フキハラ」について考えをつづった。【写真】「この頃から似てる？」19年前の夫婦2ショットを公開した鈴木おさむ投稿で「不機嫌について」と書き出し、「職場などで不機嫌をあらわにする人がいます。 例えば、誰かが不機嫌だと、その人のことをめちゃくちゃ気を使います。 それが上司だとなおさら」と説明した。続けて「僕は不機嫌を