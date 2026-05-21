21日は各地で梅雨のような天気になりました。これまでの一日の天気を振り返ります。■21日は広い範囲で雨梅雨のような天気に21日（木）は前線や低気圧の影響で広い範囲で雨が降りました。前線に向かって梅雨の時期のような暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、雷を伴って激しい雨が降った所もありました。高知市では24時間に降った雨の量が100ミリを超えていて、西日本や東日本を中心にまとまった雨となっています。東京都心で