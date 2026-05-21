気象予報士でタレントの穂川果音（39）が21日までに自身のインスタグラムを更新。“かき氷ペロリ”のミニワンピース姿を公開した。「暑くて暑くて、今年初のカキ氷を食べに芝公園で開催されている@yataiwanfesに行ってきたよマンゴーのカキ氷がふわふわで美味しかったし、台湾ビールは少し甘めなビールで美味しかった〜」と報告。ネイビーのミニワンピ姿の写真をアップし「この日は暑かったので膝上丈ワンピースコーデ