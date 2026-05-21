◇大相撲夏場所１２日目（２１日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が西１０枚目・翠富士（伊勢ケ浜）に押し出され６勝６敗となった。翠富士の立ち合いの変化を意識しながらの立ち合いから、すぐに右手で首根っこを押さえたが、翠富士に足を送られ、土俵を割ってしまった。今場所は６勝のすべてがはたき込み。当然、対戦力士も警戒してくる。「相手の相撲が良かったと思います。考えた相撲を取られました」。６