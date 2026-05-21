ＤｅＮＡは２１日、「ＹＯＫＯＨＡＭＡＳＴＡＲ☆ＮＩＧＨＴ２０２６Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ横浜銀行」と題して開催される８月４日〜６日の阪神戦（横浜スタジアム）で着用するスペシャルユニホームのデザインを発表した。「ＹＯＫＯＨＡＭＡＳＴＡＲ☆ＮＩＧＨＴ」は、球団創設初年度である２０１２年から実施している恒例スペシャルイベント。今年のテーマは「ＢＬＵＥＢＩＲＤ−希望は、未来（そら）へ−」。