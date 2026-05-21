巨人・西舘勇陽投手（２４）が２１日、ジャイアンツ球場の室内練習場で２軍練習に参加。先発予定の２２日ファーム・リーグ・ハヤテ戦（静岡）に向けてキャッチボール、ダッシュなどで調整し「（試合）後半疲れてきたところでの先頭の入り、イニング間で休んだ後の立ち上がりを一番意識したい。そこが前回の反省」とテーマを語った。上半身のコンディション不良から復帰３戦目となった前回１５日の同・西武戦（カーミニーク）で