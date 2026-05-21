２１日の東京株式市場は原油価格の下落や半導体関連企業の業績拡大への期待から買い注文が優勢となり、日経平均株価（２２５種）の上げ幅は一時２２００円を超えた。終値は、前日比１８７９円７３銭（３・１４％）高の６万１６８４円１４銭だった。６営業日ぶりに上昇した。前日の米国市場で、イランとの戦闘終結に向けた協議が「最終段階にある」との米トランプ大統領の発言で原油供給への不安が後退した。米半導体大手エヌビ