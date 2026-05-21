６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、同局から発表された。本田はこの日、都内の同局で会見を行い、ＤＦ長友佑都が５大会連続で選出されたことについて「想定内」と語った。本田と長友は同い年。Ｗ杯も１０年南アフリカ大会、１４年ブラジル大会、１８年ロシア大会の３回でともに出場した。