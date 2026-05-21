ロッテの小島和哉投手が22日の楽天戦（楽天モバイル）に先発することが発表された。楽天はホセ・ウレーニャ投手が先発する。小島は今季4試合に登板して0勝4敗、防御率3・63。まだ白星に恵まれていないものの、2軍再調整を経て1軍復帰した4日のオリックス戦で7回3失点、前回13日の日本ハム戦も7回4失点（自責点3）と、直近2試合は先発として試合をつくった。そこから中8日での登板。左腕は「しっかりと自分の責任を果たせるよう