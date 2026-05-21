「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第１日」（２１日、蒲生ＧＣ＝パー７２）プロ３年目のシーズンを迎えている岡田晃平（２４）＝フリー＝が１イーグル、７バーディー、２ボギーの６５でラウンドし、午前スタート組ではトップでのホールアウトを果たした。昨年、トップ１０入りが５回。明徳義塾中、高から東北福祉大に進み、２０２２年には日本アマを制するなど、最も優勝に近い未勝利選手と目されてい