器と暮らし市プロジェクトは6月13日・14日、愛知・岐阜・三重の東海三県が誇る陶磁器(やきもの)の魅力を発信するイベント「器と暮らし市 in 万博記念公園 vol.4」を、万博記念公園(大阪府吹田市)で開催する。時間は10:00〜16:00。器ゾーン：瀬戸そめつけ 眞窯同イベントは、日本有数の窯業地域である東海三県のやきものを日常的に触れて使う機会を創出するために2022年から開始した。日本六古窯の瀬戸焼・常滑焼や、美濃焼など、良