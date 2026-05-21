フィデリティ投信は5月20日、フィデリティ・インターナショナルが実施した「Be Invested Study(ビー・インベステッド・スタディ - 個人投資家調査)」の結果を発表した。調査は2026年2月12日〜3月11日、アジア太平洋地域および欧州の個人投資家13,000人(うち日本1,000人)を対象にインターネットで行われた。○日本の投資家、現金比率は31%アジア太平洋地域および欧州の個人投資家を対象に分析を行った結果、アジア太平洋地域の投資