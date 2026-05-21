リクルートは5月19日、「首都圏新築分譲一戸建て契約者動向調査」の結果を発表した。調査は2025年1月〜12月、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県の一部)新築分譲一戸建て購入契約者612名を対象に、インターネットおよび郵送調査で行われた。○世帯主の平均年齢は36.9歳で、2024年とほぼ同じ契約世帯の世帯主年齢は「30〜34歳」が31%、「35〜39歳」が23%と半数強が30代である。平均年齢は36.9歳で2024年とほぼ同じだ