ドジャース大谷翔平投手（３１）がＭＬＢ１２０年の歴史で初となる快挙を自ら祝った。２０日（日本時間２１日）の敵地パドレス戦で４月２２日以来となる「二刀流」で出場した大谷は初回の第１打席で初球をとらえ８号ソロをたたき込んだ。投げては５回３安打無失点で４―０で４勝目をマーク。試合後、大谷は自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ＭＬＢ公式による「ＭＬＢ史上、投手による２度目の先頭打者本塁打」との