TWICEのサナが“デートSHOT”を公開し、話題を集めている。サナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「みよんとでーと」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】サナ、人気アイドルとのデートSHOT公開公開された写真には、以前から親友として知られるガールズグループi-dleのミヨンと仲睦まじく過ごす様子が収められている。肩を寄せ合って街中で自撮りをしたり、4カット写真を撮影したりするなど、まるでカップルのよ