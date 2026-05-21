試合後、胸の痛みに涙を流した。そこには、ホームがホームとして機能していない「異様な景色」があったからだ。【画像】「北朝鮮はヤクザ？」日本相手に暴力プレー韓国の女子プロサッカークラブ、水原（スウォン）FCウィメンは5月20日、本拠地である水原総合運動場で行われた「2025-2026 アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ（AWCL）」準決勝で、北朝鮮のネゴヒャン女子蹴球団と対戦。1-2で逆転負けを喫した。勝利