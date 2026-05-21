「受信料で作った番組を、なぜNetflixで見ることになるのか」NHKの人気ドラマがNetflixで世界配信されることが決まり、日本のネット上で不満の声が広がっている。【画像】「日本から受信料を徴収しろ」“韓国のNHK”にミスNHKは5月20日、大河ドラマや連続テレビ小説、ドラマ10などで放送された過去の人気コンテンツを、Netflixで順次世界配信すると発表した。Netflix公式発表によれば、6月22日から『軍師官兵衛』『まんぷく』『昭