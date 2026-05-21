【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の秋野暢子が5月20日、自身のInstagramを更新。夏にぴったりの手料理を5品公開し、話題を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「食欲そそる品々」ナスの生姜焼き・きんぴらなど5品◆秋野暢子「暑さに負けないお料理」を公開秋野は「暑さに負けないお料理です」とつづり、写真を投稿。ナスの生姜焼き、豚バラのスパイシーソース炒め、ゴボウとにんじんと豚ミンチのきんぴら、ジャガイモのオーブン