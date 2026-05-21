B-R サーティワン アイスクリームは、2026年5月28日〜6月21日までの間、毎週木･金･土･日曜日限定で、「毎週木金土日はよくばりフェス!」を実施する。好きなポップスクープのアイスクリームを3個選べる「トリプルポップ」に、1個100円でポップスクープを最大7個まで追加できる期間限定のキャンペーン。※ポップ7〜10は、1人につき1日1つまでの提供となる。※ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では取り扱わない。【「毎週