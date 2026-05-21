岡山大学病院 岡山大学病院（岡山・北区鹿田町）と岡山市立市民病院（岡山・北区北長瀬表町）は、６月１日から複数の医薬品卸業者の配送物を配送業者１社が一括して納入する「共同配送」を実施します。国立大学病院と公的病院が共同配送を行うのは全国初だということです。 「おくすり共同配送車両」とデザインしたラッピングトラックが1日2回、複数の卸拠点を巡回して両病院へ届けます。 両病院は、医薬品の安定確保を