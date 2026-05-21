大学病院など4機関で医薬品の共同調達に合意 岡山大学(岡山･北区) 岡山大学病院など岡山県の3つの医療機関と島根大学医学部付属病院が一部の医薬品を共同で調達することで合意しました。 これは、患者に有効かつ経済的な医薬品を提供するための使用指針（フォーミュラリー）を広い地域で推進していこうというものです。岡山の3機関が2025年に設置した「岡山地域フォーミュラリー推進協議会」の