資料香川県空撮 世界90カ国以上で開かれる美のコンテスト、ミス・アース大会の四国大会（2026ミス・アース・ジャパン四国大会）が6月27日に松山市（松山三越E3ホール）で開かれます。 事務局は5月25日までエントリーを受け付けています。 詳細は、大会のホームページを確認してください。 四国エリアでは、これまで愛媛・香川を中心に地方大会を行って代表を選出してきまし