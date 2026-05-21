ファーウェイ・ジャパンは、イヤカフ型イヤフォン「HUAWEI FreeClip 2」の新色として、パープルを5月21日に発売した。価格はオープン、市場想定価格は27,280円前後。 新色追加により、FreeClip 2はブラック、ブルー、ホワイト、ローズゴールドを加えた全5色展開となる。 FreeClip 2は昨年12月にクラウドファンディング「GREEN FUNDING」で総額1億2,800万円、5,700万人以上の支援を受