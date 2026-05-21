横浜市で渋滞中の車列に車が突っ込み、5人が病院に搬送されました。突っ込んだ車の運転手が現場から逃走していて警察が行方を追っています。21日午後0時20分ごろ、横浜市旭区の中原街道で「乗用車4台くらいの事故」と110番通報がありました。警察によりますと渋滞で停まっていた車列に車が突っ込み少なくとも6台の車が巻き込まれたということです。この事故で5人が病院に搬送されましたがいずれも軽傷です。また車列に突っ込んだ車