「寝かしつけようとしたらギッタギタのメッタメタにされた。主の断末魔あり」【写真】前足でしっかりホールドしてガブリ「いた〜い！」動画に映っているのは、ウトウトして今にも眠りにつきそうな猫の「きなこ」ちゃん。しかし、この後突然撮影している飼い主さんのほうを振り返って腕にかぶりつきます。飼い主さんの悲鳴が部屋の中にとどろく光景は、その痛さがこちらにも伝わってきますね。ポストには、猫を飼う人たちを中心に同