「演技派なので、一旦確認」【写真】「食べたのに、食べてないように見せてる」みたいな顔ですね（笑）こんなひと言とともに、愛犬のごはんがすんだかどうか確かめるLINEでのやり取りが「X」で人気を集めました。そこにはいかにも「食べてません」と訴えかけてくるようなきらきらとした瞳でこちらを見つめるワンちゃんが写っていますが…果たして！？この微笑ましいポストを投稿したのは「イブ（ゴールデンレトリバー）」（@i7