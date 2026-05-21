「傘を売っている場所を聞いたら、地下鉄で使い捨てレインコートをもらえると教えられた」。北京市では16日から17日にかけて、今年初めてかなりまとまった雨が降り、市内では累計降水量が豪雨（24時間以内の降水量が50〜99．9ミリ）の水準に達した。そんな中、地下鉄を下りた乗客が雨に濡れることがないようにと、北京地下鉄は十分な数の使い捨てレインコートを用意して、無料で配布した。多くの市民や観光客がソーシャルメディア