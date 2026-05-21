中国中部の江西省南昌市にある将軍洲大橋の主塔が5月20日、無事完成し、大橋の本体工事がすべて完了しました。この主塔は、世界一高い複合構造斜塔の記録を更新しました。将軍洲大橋は全長1827メートル、主径間225メートル、橋面幅10〜14メートルで、対面通行の片道1車線規格で建設されています。一般的な斜張橋とは異なるバックステーのない斜張橋であり、主塔はA字型の複合構造を採用しています。高さは158メートル、橋面上の塔