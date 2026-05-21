セガは、Nintendo Switch用農業シミュレーションゲーム『Farming Simulator 26（ファーミングシミュレーター 26）』のデジタル版を5月19日に、パッケージ版を5月21日に発売した。あわせてローンチトレーラーも公開されている。 【画像あり】小麦を製粉所へ運び、パン工場でケーキを生産…シミュレーションの様子 本作は、2023年に発売されたNintendo Swi