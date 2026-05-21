Gotcha Gotcha Gamesは5月20日、ホラーアドベンチャーゲーム『Nightmare Journey 1135』のSteamストアページを公開し、ウィッシュリスト登録の受付を開始した。リリースは2026年度内を予定している。 【画像あり】R15相当のゴア表現も。悪夢の世界を探索しながら脱出を目指す様子 本作は、悪夢の世界を探索しながら脱出を目指す精神侵食型ホラーアドベンチャー。プレイヤー