当時14歳の女性に対し、SNSのビデオ通話の中で、みだらな自撮り動画を要求し送信させたとして、静岡県在住のeスポーツ外部講師の男が逮捕されました。 滋賀県警守山署が5月20日、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕したのは、静岡県浜松市浜名区に住むeスポーツ外部講師の男（32）です。 守山署によると男は、2024年6月30日、SNS上のビデオ通話で女性（当時14）とやり取りをしていた際、みだらな姿を映した自撮り動画