記者会見する自民党の小林政調会長＝21日午後、東京・永田町の党本部自民党の小林鷹之政調会長は21日の記者会見で、補助金の支給でレギュラーガソリンを1リットル当たり170円程度に抑制する対策について、見直しが必要との認識を示した。「あくまで激変緩和策だ。170円の水準を全く見直さないのは現実的ではなく、持続可能でない」と言及した。欧米と比べ、日本のガソリン価格は最低水準だとした上で「さまざまな状況を勘案し