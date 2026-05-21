日経平均株価の終値を示すモニター＝21日午後、東京都中央区21日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は大幅反発した。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉への期待から買い注文が膨らんだ。値がさ株のソフトバンクグループ（SBG）が相場を押し上げた。終値は前日比1879円73銭高の6万1684円14銭。東証株価指数（TOPIX）は62.16ポイント高の3853.81。出来高は約25億490万株だった。