気象予報士資格を持つCBCテレビの古川枝里子アナウンサーが21日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に出演。新資格の取得を報告した。気象コーナーに登場した古川アナは、整理収納アドバイザー1級に合格したことを報告。番組では顔写真入りの資格証も披露し「役立つ情報をこれからお伝えしていけたら」と笑顔で語った。MCのフリーアナ石井亮次が「1級ですか？しかも。2級、準1、1とあって、一番難しい