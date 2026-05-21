ソフトバンクは２１日、独立リーグ・徳島から育成契約で獲得した小林樹斗投手（２３）の入団会見を行った。小林は智弁和歌山高から２０２０年ドラフト４位で広島に入団。度重なるケガに苦しみ、２５年オフに戦力外通告を受け、今季は独立リーグに活動の場を移していた。四国アイランドリーグ・徳島では７試合に登板し３勝１敗、防御率２・３３。「毎日試合があるわけではないので。登板間隔だったりを（首脳陣と）相談しながら