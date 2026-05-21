サッカー女子のアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）で決勝進出を決めた北朝鮮チームは、ミックスゾーンで無言を貫いた。２０日に韓国で行われた同大会の準決勝で北朝鮮のネゴヒャン女子蹴球団が韓国の水原ＦＣウィメンに２―１で勝利。スポーツで北朝鮮選手団が訪韓するのは２０１８年以来だった。韓国メディア「ニューデーリー」は「国旗を持って記念写真を撮った北朝鮮チーム。ミックスゾーンは黙っていた」との見出し