２１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、中日が２０日、甲子園で行われた阪神戦で７―０の大量リードから、まさかの逆転負けを喫したことを伝えた。最後は牧野が森下に一発を浴び、今季２度目のサヨナラ負けで快勝ムードから一転、最悪の負け方で３連敗を喫し、今季ワーストの借金１４に膨らんだことについて、大の中日ファンで知られる司会の石井亮次アナウンサーは「ここは愛知のスタジ