ヤンキースのトレント・グリシャム外野手（２９）が１―２で敗れた２０日（日本時間２１日）の本拠地ブルージェイズ戦で負傷退場した。グリシャムは２回の第１打席で左翼へ二塁打を放ったが、５回の守備に就かずスペンサー・ジョーンズと交代した。試合後、ヤンキース公式Ｘは「トレント・グリシャムは今夜の試合で左ヒザの違和感のため途中退場しました。彼はスタジアムでヤンキースのチームドクターの診察を受けました。明日