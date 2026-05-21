王室は５月１９日のヘンリー王子とメーガン妃の結婚８周年記念日を祝う様子を一切見せなかった。関係者によると、この沈黙は意図的な冷遇であり、和解に向けた進展がいかに乏しいかを露呈するものだったという。英紙エクスプレスが２０日、報じた。「電話も、プライベートメッセージも、和解の申し出も、何もなかった。沈黙は意図的なものだった」と、ある情報筋はジャーナリスト、ロブ・シューター氏のポッドキャスト番組「Ｎａ