◆陸上関東学生対校選手権第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子２部１５００メートル予選（３組で各組３位以内と４位以下でタイム上位３人が決勝進出）が行われ、青学大の榲山一颯（すぎやま・いぶき、２年）が第１組で３分５４秒２３で１位となり、２２日の決勝に進出した。スローペースから残り１周で先頭に立ち、そのままトップでゴールした榲山は「想定通りのレースができました」と冷静に振り返った。