楽天・古賀康誠投手（２１）が２１日、１軍投手練習に合流した。宮城・仙台市内の本拠で行われた練習に参加。キャッチボールなどで汗を流した。古賀は下関国際から２２年育成ドラフト２位で入団した左腕。下関国際では３年夏に甲子園準優勝に導いた。キレのあるスライダーを持ち味にしている。昨季は２軍で５勝５敗、防御率４・３１の成績を残し、昨オフに支配下契約を勝ち取っていた。今季はファーム・リーグで８試合に登板