【モデルプレス＝2026/05/21】元HKT48でタレントの朝長美桜が5月20日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題となっている。【写真】28歳元48メンバー「食欲そそるビジュ」“レストラン級”手料理2品◆朝長美桜、手料理を公開朝長は「今日の夜ごはん」とつづり、上下に分かれた写真を投稿。白いココットに入った料理は「サーモンアボカド玉ねぎをコチュジャンで混ぜ混ぜしてチーズかけてトースターで焼い