岡山労働基準監督署 岡山労働基準監督署は21日、岡山市北区西花尻の建設会社「大孝工業」と代表取締役(52)を、労働安全衛生法違反の疑いで、岡山地方検察庁に書類送検しました。 岡山労基署によりますと、大孝工業は、2026年1月24日、岡山市東区の住宅の敷地内で、機械を使ってカーポートを解体する際、法律で義務付けられた機械の運転者以外の人の立ち入り禁止措置を行わず、また、運転者への特別な教育をして