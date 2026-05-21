豪雇用統計が予想外の弱さ＝オセアニア為替概況 １０時半に公表された４月の豪雇用統計は、予想外に雇用が減少、失業率も予想外の悪化となった。内訳をみると、正規雇用、非正規雇用がともに減少しており、厳しい状況が示されている。豪ドル／ドルは０．７１５０ドル台から急落。０．７１００ドルを付けた。対円では１１３．６０円台から、１１２．８５円まで下げる場面が見られた。昼前に安値を付けた後は、反発を見せ、０．