【ユーロ圏】 フランス製造業PMI（速報値）（5月）16:15 予想52.5 前回52.8 フランス非製造業PMI（速報値）（5月）16:15 予想46.7 前回46.5 ドイツ製造業PMI（速報値）（5月）16:30 予想51.0前回51.4 ドイツ非製造業PMI（速報値）（5月）16:30 予想47.0前回46.9 ユーロ圏経常収支（3月）17:00 予想N/A前回249.0億ユーロ（季調済) ユーロ圏製造業PMI